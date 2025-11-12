В Армении заявили, что не планируют отказываться от зерна из России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика никогда не откажется от поставок российского зерна. Об этом сообщает ТАСС.

«Армения никогда не откажется от поставок зерна из России. Официально говорю, никогда не откажется. Но Армения также никогда не откажется посмотреть, какие еще варианты есть на рынке, кто еще продает зерно», — сказал армянский премьер в ходе правительственного часа в парламенте страны.

Пашинян подчеркнул, что власти Армении не будут «закрывать уши и бежать от предложений» стран, которые пришли к ним и заявили о наличии зерна для продажи.

«И сегодня, я не хочу скрывать, такие предложения у нас есть», — сказал премьер.

По его словам, предложения о поставках зерна из других стран начали поступать после того, как в начале ноября Армения впервые получила партию казахстанского зерна, доставленного транзитом через территорию Азербайджана. Он отметил, что Ереван готов рассмотреть и другие варианты поставок — при условии, что цена и качество продукции будут соответствовать интересам страны.

12 ноября на портале Службы внешней разведки России появилась информация, что армянские власти в стремлении «отвязаться» от России хотят начать покупать часть нужных республике запасов зерна у Украины. В публикации говорилось, что из-за того, что стоимость украинского зерна превышает цену российского аналога, Евросоюз, который и является инициатором происходящего, придется компенсировать разницу своими средствами и платить Армении «на постоянной основе».

Ранее в МИД Армении создали департамент европейской интеграции.