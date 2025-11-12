На форуме «Пульс цифровизации» обсудят стратегии технологического роста

В Москве на площадке «Кибердом» состоится VI Форум лидеров цифрового развития «Пульс цифровизации». Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения влияния технологий на бизнес, экономику и общество, сообщили организаторы.

Уточняется, что форум объединит топ-менеджеров и технологических лидеров из ключевых отраслей — от промышленности и ритейла до финтеха, телекома и ИТ. Генеральным информационным партнером форума выступает медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами — «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Участники обсудят стратегии роста, масштабирование цифровых моделей, развитие партнёрств и экосистем, управление рисками и ресурсами, а также поиск баланса между скоростью инноваций и надежностью решений.

В программе — восемь тематических сессий. Среди ключевых тем — формирование бизнесом цифрового будущего и устойчивых моделей роста, индустриальные практики и измеримые результаты цифровых трансформаций, роль данных и ИИ в создании персонализированных сервисов, киберустойчивость, биометрия и защита данных в условиях новых угроз, а также компетенции будущего, лидерство и корпоративная культура.

Ранее сообщалось, что форум «Пульс цифровизации» традиционно собирает лидеров, формирующих технологическую повестку и задающих темп цифрового развития страны.