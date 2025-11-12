На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На форуме «Пульс цифровизации» обсудят стратегии технологического роста

В Москве пройдет форум формирующих технологическую повестку России компаний
true
true
true
close
FCongress

В Москве на площадке «Кибердом» состоится VI Форум лидеров цифрового развития «Пульс цифровизации». Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения влияния технологий на бизнес, экономику и общество, сообщили организаторы.

Уточняется, что форум объединит топ-менеджеров и технологических лидеров из ключевых отраслей — от промышленности и ритейла до финтеха, телекома и ИТ. Генеральным информационным партнером форума выступает медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами — «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Участники обсудят стратегии роста, масштабирование цифровых моделей, развитие партнёрств и экосистем, управление рисками и ресурсами, а также поиск баланса между скоростью инноваций и надежностью решений.

В программе — восемь тематических сессий. Среди ключевых тем — формирование бизнесом цифрового будущего и устойчивых моделей роста, индустриальные практики и измеримые результаты цифровых трансформаций, роль данных и ИИ в создании персонализированных сервисов, киберустойчивость, биометрия и защита данных в условиях новых угроз, а также компетенции будущего, лидерство и корпоративная культура.

Ранее сообщалось, что форум «Пульс цифровизации» традиционно собирает лидеров, формирующих технологическую повестку и задающих темп цифрового развития страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами