Forbes назвал «Аэрофлот» одним из лучших работодателей России

«Аэрофлот» получил «платиновый» статус в рейтинге работодателей России Forbes
Алексей Переславцев/Аэрофлот

«Аэрофлот» получил высший «платиновый» статус в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes, сообщает пресс-служба авиакомпании.

При составлении рейтинга эксперты оценивали компании по трем категориям: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление.

По данным Forbes, с 2022 по 2024 год авиакомпания снизила удельные выбросы СО2 на 10%, а потребление топлива до 23,6 г.

Также расходы на оплату труда в 2024 году выросли на 28,9%. Кроме того, как отметили эксперты Forbes, «Аэрофлот» одним из первых в сфере авиаперевозок установил фиксированную скидку на перелеты по России для детей.

Отмечается также, что «Аэрофлот» стал единственной российской компанией в транспортной сфере, которая получила наивысший «платиновый» статус.

В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что компания осознает свою ответственность перед обществом, внедряя лучшие практики управления аспектами устойчивого развития.

Рейтинг лучших работодателей России Forbes составляется с 2021 года. В 2025 году в рейтинг вошли 205 компаний, из которых 30 получили «платиновый» статус.

