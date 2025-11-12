СМИ сообщили, когда в США полностью восстановится авиасообщение

WP: авиасообщение в США не восстановится полностью сразу после шатдауна

Авиасообщение в США не восстановится сразу после завершения шатдауна. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на авиакомпании.

«Для восстановления графика рейсов понадобится время, даже если будет достигнуто соглашение по возобновлению работы федерального правительства», — говорится в публикации.

По словам министра транспорта США Шона Даффи, задержки и отмены рейсов примут гораздо более масштабный характер, если в ближайшее время палата представителей не одобрит соответствующий законопроект.

При этом он не назвал конкретных сроков восстановления авиасообщения после завершения шатдауна.

Накануне издание The Hill со ссылкой на данные портала Flightaware сообщало, что в США отменили более тысячи авиарейсов на фоне приостановки работы правительства.

11 ноября в стране отменили 1180 рейсов. При этом в США задержали время вылета для 745 самолетов.

Журналисты отметили, что Flightaware не уточняет причины отмены и переноса рейсов. Подобные меры могут приниматься в связи с техническим обслуживанием или погодными условиями.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

Ранее Трамп предложил выплатить поощрение авиадиспетчерам за работу в шатдаун.