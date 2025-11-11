На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Через МСП.РФ открылся отбор на акселератор «Платформа роста»

Акселератор «Платформа роста» расширил доступ для предпринимателей
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Предприниматели с 24 ноября могут подать заявку на участие в акселерационной программе «Платформа роста» через Цифровую платформу МСП.РФ. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ), запустившей проект совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

До 14 декабря предприниматели смогут зарегистрироваться в специальном сервисе для участия в проекте, направленном на поддержку российских брендов.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Дня платформенной экономики в национальном центре «Россия». Документ подписали основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким, а также генеральный директор Корпорации МСП. Церемония прошла при участии заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

На данный момент доступ к отбору открыт для локальных брендов из 37 регионов России, где уже действует «Платформа роста».

«Синхронизация усилий государства и маркетплейсов по развитию платформенной экономики позволит активнее развиваться бизнесу в регионах, особенно в отдельных территориях и малых городах. Мы сможем более адресно подбирать нужные государственные инструменты поддержки МСП», — отметил Решетников.

Участники акселератора получат возможность начать или расширить бизнес на Wildberries, используя поддержку на каждом этапе. Программа включает обучение, разработку плана развития и экспертное сопровождение.

«Платформа роста» уже помогла сотням брендов выйти на новый уровень, и теперь мы делаем программу еще доступнее. Интеграция с МСП.РФ — это следующий шаг: мы максимально упрощаем подачу заявок, чтобы еще больше предпринимателей могли получить необходимые знания и масштабироваться» — заявила Татьяна Ким.

Для участия в программе необходимо состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой. Участники должны планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить продукцию в подключенном к программе регионе и предлагать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

