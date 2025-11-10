В России вырастет максимальный размер больничного

Максимальный размер больничного в 2026 году вырастет до 6827,4 рубля в сутки. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России (СФР) в Telegram-канале.

«Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей», — сообщили в СФР, уточнив, что сейчас максимальная сумма больничного составляет 5673,97 рубля.

Ожидается, что в 2027-м предельный размер больничного вырастет до 7860,27 рубля, а в 2028 году — до 8489,04 рубля. Повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.

До эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что россияне могут легально оформить больничный лист, даже если не болеют. Она пояснила, что при донорстве костного мозга после забора биоматериала больничный выдается на 5–9 дней. Кроме того, можно получить больничный, при этом не болея, в случае проведения медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность человека, или для ухода за больным членом семьи.

