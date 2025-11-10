На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов впервые с 24 октября
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Индекс Московской биржи в ходе основной торговой сессии превысил 2600 пунктов впервые с 24 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 11:05 по московскому времени, индекс биржи рос на 1,32%, до 2 600,19 пункта. Индекс РТС находился на уровне 1 006,74 пункта.

24 октября индексы Мосбиржи и РТС начали снижаться после роста на 1,4% на фоне решения Центробанка РФ о снижении ключевой ставки. По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи вырос на 1,41%, до 2 606,81 пункта, индекс РТС также прибавлял 1,41%, до 1 010,48 пункта. После индексы Мосбиржи и РТС перешли к снижению и теряли 0,83%, опускаясь до 2 549,45 пункта и 988,24 пункта.

Повышенная волатильность рынка наблюдается на фоне согласования странами Евросоюза (ЕС) 19-го пакета антироссийских санкций. В новый пакет рестрикций попали более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. ЕС также ввел запрет на закупку российского СПГ и ограничил передвижения российских дипломатов.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к заседанию по ключевой ставке в декабре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами