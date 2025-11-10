Индекс Мосбиржи поднялся выше 2600 пунктов

Индекс Московской биржи в ходе основной торговой сессии превысил 2600 пунктов впервые с 24 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 11:05 по московскому времени, индекс биржи рос на 1,32%, до 2 600,19 пункта. Индекс РТС находился на уровне 1 006,74 пункта.

24 октября индексы Мосбиржи и РТС начали снижаться после роста на 1,4% на фоне решения Центробанка РФ о снижении ключевой ставки. По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи вырос на 1,41%, до 2 606,81 пункта, индекс РТС также прибавлял 1,41%, до 1 010,48 пункта. После индексы Мосбиржи и РТС перешли к снижению и теряли 0,83%, опускаясь до 2 549,45 пункта и 988,24 пункта.

Повышенная волатильность рынка наблюдается на фоне согласования странами Евросоюза (ЕС) 19-го пакета антироссийских санкций. В новый пакет рестрикций попали более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. ЕС также ввел запрет на закупку российского СПГ и ограничил передвижения российских дипломатов.

