Российские компании нарастили наем одной категории работников

«Известия»: компании в России нарастили наем внештатников в полтора раза
В этом году российские компании в 1,5 раза нарастили наем внештатных сотрудников на фоне роста издержек и стремления сэкономить на налоговых и страховых взносах. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на информацию Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Отмечается, что к сентябрю прошлого года таких работников в РФ насчитывалось около 1,3 млн человек, а к началу осени текущего года — уже более 2 млн.

Уточняется, что этот показатель оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений. Подавляющая часть (1,6 млн) таких сотрудников были наняты по договорам гражданско-правового характера (не требует зачисления в штат), еще 600 тыс. человек к тому времени работали по совместительству.

Основной причиной расцвета такой формы трудового взаимодействия называется экономия компаний на затратах на персонал, поскольку в этом случае работодателю не нужно отчислять страховые взносы и выплачивать отпускные. Также привлечение внештатников представляется для работодателей легальной возможностью взаимодействия с зарубежными специалистами без риска претензий со стороны трудовой инспекции. То же самое относится и к гражданам России, проживающими в данный момент за границей.

Ранее в РСПП призвали задуматься о налогообложении самозанятых после 2028.

