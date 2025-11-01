Мантуров объяснил причину снижения товарооборота с Китаем

Мантуров: спад торговли между РФ и Китаем в 2025 году связан с внешним давлением

Снижение товарооборота между Россией и Китаем в 2025 году вызвано рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.

При этом, по его словам, в вопросе наращивания взаимного товарооборота за последние четыре года Россия и Китай добились существенного прогресса.

«Объем двусторонней торговли вырос более чем в два раза — до $245 млрд», — отметил Мантуров, выступая на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Однако в 2025 году наблюдается некоторое снижение этого показателя, что объясняется рыночной ситуацией и внешними факторами, поэтому «нам (России и Китаю) необходимо приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста», заключил вице-премьер.

Россия в основном поставляет в КНР нефть, уголь и природный газ, а также медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ автомобили, трактора, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, а также детские игрушки, одежду и обувь.

Ранее Китай вдвое нарастил поставки персиков в Россию.