На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ЦБ РФ заявила, что российская экономика должна быть по факту сильной

Набиуллина: важно, чтобы экономика РФ по факту была сильной
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Важно, чтобы экономика РФ по факту была сильной, не важно, что о ней говорят за рубежом. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Главное беспокоиться не о том, что кто-то за рубежом что-то про нашу экономику подумает, главное, чтобы у нас по факту экономика была сильной», — сказала она.

В ходе своего выступления глава Центробанка также заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики.

По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%

По словам главы Банка России, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.

Ранее Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами