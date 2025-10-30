Глава ЦБ РФ заявила, что российская экономика должна быть по факту сильной

Набиуллина: важно, чтобы экономика РФ по факту была сильной

Важно, чтобы экономика РФ по факту была сильной, не важно, что о ней говорят за рубежом. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Главное беспокоиться не о том, что кто-то за рубежом что-то про нашу экономику подумает, главное, чтобы у нас по факту экономика была сильной», — сказала она.

В ходе своего выступления глава Центробанка также заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики.

По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%

По словам главы Банка России, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.

Ранее Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств.