Стал известен покупатель иностранных активов «Лукойла»

Компания «Лукойл» сообщила о достижении договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor Group по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В российской компании обязались не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, ключевые условия сделки стороны уже согласовали.

Продажу Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами «Лукойла», в компании объяснили введением санкций.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В тот же день США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее идущий в Индию танкер с нефтью из РФ остановился после санкций США.