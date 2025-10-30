В ЦБ объяснили рекордные покупки машин россиянами

В сентябре в Центральной России было куплено рекордное число машин по сравнению с другими месяцами 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО.

«Проведение маркетинговых акций дилерами и автопроизводителями, а также действие программ льготного кредитования поддерживали рост автокредитования в Центральном федеральном округе. Такие данные приводятся в октябрьском докладе Банка России «Региональная экономика». Помимо действовавших акций и скидок на отдельные модели в условиях значительных складских запасов, предстоящий рост утилизационного сбора подтолкнул часть потребителей ускорить покупку нового автомобиля. При этом автоконцерны продолжали реализацию запланированных проектов, надеясь на благоприятную конъюнктуру в будущем», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным «Автостата», в сентябре 2025 года россияне потратили на новые автомобили 410 млрд рублей. Сумма оказалась рекордной за последние 11 месяцев текущего года. В сентябре россияне активнее покупали автомобили премиум-класса — за месяц реализовано около 12 тыс. машин, что на 15% больше, чем в августе. В денежном выражении продажи выросли на 14%. Больше всего средств автолюбители потратили на китайские марки — их доля составила почти 52% всего рынка. На отечественные автомобили пришлось около 16% расходов, на европейские — 14%, на японские — свыше 8%, на корейские — 3%, а на американские — чуть более 1%.

Ранее в России за неделю подорожали автомобили семи марок.