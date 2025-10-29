На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина рассказала о нелегальных кредиторах на финансовом рынке

Набиуллина: нелегальных кредиторов, к сожалению, хватает на финансовом рынке
Пресс-служба Банка России

На финансовом рынке, к сожалению, присутствует достаточно большое количество нелегальных кредиторов, Центробанк (ЦБ) зафиксировал 5800 нелегальных компаний за первые девять месяцев 2025 года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы за три квартала этого года выявили почти 5800 финансовых пирамид, черных кредиторов, других нелегальных компаний, проектов», — сказала она.

По словам главы ЦБ, за первые три квартала текущего года совместными усилиями регулятора с правоохранительными органами было заблокировано свыше 16 тысяч мошеннических сайтов. Кроме того, Набиуллина сообщила о расширении арсенала инструментов борьбы с телефонным мошенничеством.

В июле журнал Forbes со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения писал, что до 15% россиян могут обратиться за займом к нелегальным кредиторам, если ставка у них окажется на 7 п.п. ниже, чем в официальных финансовых организациях.

По данным исследователей, среди клиентов микрофинансовых организаций эта доля еще выше — около 24%. Также 6% опрошенных готовы взять кредит у нелегалов даже при разнице в ставке всего в 1 п.п., а при снижении на 5 п.п. на такой шаг пойдут 9% респондентов. Основной причиной такого выбора, по данным исследования, становится невозможность получить заем у легального кредитора — об этом заявили 70% участников опроса.

Ранее россиянам рассказали, как распознать финансовую пирамиду.

