Минфин рассчитывает, что бюджетная политика позволит снизить ключевую ставку ЦБ

Министерство финансов России надеется, что им удалось с помощью бюджетной политики обеспечить пространство для снижения ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Будем уточнять в ходе исполнения, а что делать. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство [для снижения ключевой ставки] создали», — ответил он журналисту.

Сообщается, что на этой неделе в правительство будут направлены изменения ко второму чтению проекта бюджета на период с 2026 по 2028 год. Глава Минфина подчеркнул, что кабинет министров рассмотрит поправки на следующей неделе.

ЦБ на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

Ранее в Центробанке назвали главную угрозу экономике России из-за резкого снижения ставки.