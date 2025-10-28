На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

SberMetalsConf собрала более 150 участников

Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 трлн рублей
true
true
true
close
Depositphotos

Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 трлн рублей. Об этом на собственной конференции Сбера для металлургической отрасли SberMetalsConf сообщили эксперты банка.

Первую ежегодную конференцию SberMetalsConf, посвященную металлургической отрасли, посетили более 150 участников, включая представителей компаний, партнеров отрасли и ассоциаций.

Участниками пленарной сессии «Будущее горно-металлургической отрасли» стали топ-менеджеры российских компаний, Сбера и ВЭБ.РФ. Они обсудили текущее состояние отрасли, вызовы и перспективы развития в современных экономических условиях.

Эксперты Сбера сообщили, что кредитный портфель металлургической отрасли превысил 3,5 трлн рублей. Также на конец сентября доля металлургии в корпоративном кредитном портфеле банка составила 12%. При этом качество портфеля остается стабильно высоким, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Также программа конференции включала две панельные дискуссии. Одна из них была посвящена развитию международного сотрудничества, вторая — внедрению передовых технологий в отрасли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами