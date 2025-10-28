SberMetalsConf собрала более 150 участников

Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 трлн рублей. Об этом на собственной конференции Сбера для металлургической отрасли SberMetalsConf сообщили эксперты банка.

Первую ежегодную конференцию SberMetalsConf, посвященную металлургической отрасли, посетили более 150 участников, включая представителей компаний, партнеров отрасли и ассоциаций.

Участниками пленарной сессии «Будущее горно-металлургической отрасли» стали топ-менеджеры российских компаний, Сбера и ВЭБ.РФ. Они обсудили текущее состояние отрасли, вызовы и перспективы развития в современных экономических условиях.

Эксперты Сбера сообщили, что кредитный портфель металлургической отрасли превысил 3,5 трлн рублей. Также на конец сентября доля металлургии в корпоративном кредитном портфеле банка составила 12%. При этом качество портфеля остается стабильно высоким, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Также программа конференции включала две панельные дискуссии. Одна из них была посвящена развитию международного сотрудничества, вторая — внедрению передовых технологий в отрасли.