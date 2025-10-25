На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России повысятся таможенные сборы на импортные товары

Минпромторг: в РФ с 2026 года повысятся таможенные сборы на импортные товары
true
true
true
close
Телеграм-канал «Правительство России»

Правительство России с 1 января 2026 года проведет индексацию таможенных сборов на импортные товары с учетом накопленной инфляции. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Согласно заявлению ведомства, новые ставки должны соответствовать затратам на проведение таможенных операций. Изменения не коснутся экспортных пошлин, товаров для личного пользования и транспорта (водные и воздушные суда).

Ключевые изменения включают повышение верхнего стоимостного порога партии с 7 до 10 млн рублей, увеличение максимальной ставки с 30 000 до 73 860 рублей, а также индексацию ставок для товаров радиоэлектроники

Максимальная ставка таможенного сбора в размере 30 000 рублей не менялась с 2004 года. Новые правила предусматривают более дифференцированный подход в зависимости от стоимости товарных партий.

Тем временем с 1 октября в России на 70–85% выросли ставки утилизационного сбора на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Чиновники надеются, что китайские производители начнут строить заводы в РФ, однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты убеждены, что автокомпаниям из КНР это невыгодно, и они просто повысят цены.

Ранее сообщалось, что тарифы за ввоз иномарок в Россию вырастут с нового года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами