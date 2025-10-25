В России повысятся таможенные сборы на импортные товары

Минпромторг: в РФ с 2026 года повысятся таможенные сборы на импортные товары

Правительство России с 1 января 2026 года проведет индексацию таможенных сборов на импортные товары с учетом накопленной инфляции. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Согласно заявлению ведомства, новые ставки должны соответствовать затратам на проведение таможенных операций. Изменения не коснутся экспортных пошлин, товаров для личного пользования и транспорта (водные и воздушные суда).

Ключевые изменения включают повышение верхнего стоимостного порога партии с 7 до 10 млн рублей, увеличение максимальной ставки с 30 000 до 73 860 рублей, а также индексацию ставок для товаров радиоэлектроники

Максимальная ставка таможенного сбора в размере 30 000 рублей не менялась с 2004 года. Новые правила предусматривают более дифференцированный подход в зависимости от стоимости товарных партий.

Тем временем с 1 октября в России на 70–85% выросли ставки утилизационного сбора на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Чиновники надеются, что китайские производители начнут строить заводы в РФ, однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты убеждены, что автокомпаниям из КНР это невыгодно, и они просто повысят цены.

Ранее сообщалось, что тарифы за ввоз иномарок в Россию вырастут с нового года.