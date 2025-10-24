На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Wildberries снизит комиссию для 80% предпринимателей малого бизнеса

Wildberries в конце октября запустит акцию для малого бизнеса
ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

Wildberries запустит акцию по снижению комиссии для 80% предпринимателей малого бизнеса. Изменения вступят в силу с 29 октября, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries&Russ (РВБ)

Предполагается, что нововведение станет дополнительной мерой поддержки продавцов в период высокого сезона продаж.

Снижение комиссии затронет селлеров, работающих по моделям FBW и FBS. По целому ряду категорий товаров комиссия уменьшится до 7 процентных пунктов.

В компании уточнили, что решение о снижении комиссии принято с учетом результатов опросов среди предпринимателей. Согласно данным RWB Исследования, почти 90% опрошенных назвали такую меру наиболее значимой формой поддержки со стороны платформы.

На сентябрь 2025 года на Wildberries зарегистрировано более 1 млн продавцов, из которых более 85% представляют малый и средний бизнес. Основная цель акции — увеличить оборот небольших предпринимателей за счет снижения финансовой нагрузки в период сезонного роста спроса.

