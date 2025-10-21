В Екатеринбурге открылся 25-тысячный магазин «Пятерочки»

Торговая сеть «Пятерочка» открыла 25-тысячный магазин. Юбилейная точка заработала в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба компании.

В «Пятерочке» отметили, что открытие юбилейной точки демонстрирует высокие темпы развития сети. В среднем ежемесячно открывается около 200 новых магазинов, а их бесперебойную работу обеспечивают более 290 тыс. сотрудников.

Отмечается, что совокупная торговая площадь всех действующих точек, работающих в 75 регионах России — от Калининграда до Владивостока, превышает 9 млн квадратных метров. Сеть развивается не только за счет собственных магазинов, но и благодаря модели обратного франчайзинга. На сегодняшний день среди всех магазинов более 600 работают по партнерскому формату.

В честь открытия юбилейного магазина для жителей и гостей Екатеринбурга организовали праздник. В церемонии приняли участие и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, а также руководство торговой сети.

«Сегодня мы не просто открываем новый магазин, это новый рубеж — 25 тыс. точек почти во всех уголках России. В масштабах страны и масштабах жизни россиян, для которых мы каждое утро открываем свои двери, это весомая цифра», — отметил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

По его словам, развитие сети остается приоритетом, при этом основное внимание будет уделяться сохранению низких цен и адаптации ассортимента под новые тренды.

Анна Кузнецова подчеркнула важность открытия современных торговых объектов для региона. Она уточнила, что это способствует не только росту товарооборота и налоговых поступлений, но и созданию новых рабочих мест.

«Искренне рада, что для жителей Свердловской области открыт еще один современный торговый объект. Уверена, что новая «Пятерочка» станет надежным поставщиком свежих продуктов и удобным магазином для ежедневных покупок, повышая качество жизни населения Свердловской области», — отметила она.

На площадке перед магазином была организована интерактивная зона с конкурсами и розыгрышами призов. Среди гостей мероприятия были известные блогеры Катя Адушкина, Карина Мурашкина и Илья Куруч, а также хоккеисты ХК «Автомобилист» Сергей Зборовский и Никита Трямкин. Покупатели могли принять участие в розыгрыше ценных призов.