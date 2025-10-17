Россия может заняться модернизацией ТЭС и ТЭЦ в КНДР

Цивилев: Россия может поучаствовать в модернизации ТЭЦ и ТЭС в КНДР

Россия рассматривает возможность принять участие в обновлении тепловых электростанций на территории КНДР. Об этом сообщили в Минэнерго РФ после встречи министра энергетики Сергея Цивилева с министром электроэнергетической промышленности КНДР Ким Ю Иром, передает ТАСС.

В Министерстве энергетики уточнили, что стороны также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и модернизацию ТЭЦ и ТЭС на территории КНДР.

«Речь шла о применении российских компетенций и оборудования для модернизации и ремонта объектов электроэнергетики КНДР, а также об обмене опытом российских и корейских специалистов», — отметили в министерстве.

По словам Цивилева, Россия также готова рассмотреть и другие запросы республики в сфере повышения квалификации специалистов энергетической отрасли.

11 октября председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал об исполнении Россией обязанностей по договору с КНДР отметив, что Россия намерена неуклонно исполнять обязательства по договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР.

Ранее в МИД РФ оценили сотрудничество России и КНДР.