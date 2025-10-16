Индекс Мосбиржи поднялся выше 2,7 тыс. пунктов

Индекс Мосбиржи с расширенным кодом (IMOEX2) показал значительный подъем в течение вечерней сессии, увеличившись более чем на 6%. Впервые с 29 сентября 2025 года показатель превысил отметку в 2700 пунктов, пишет ТАСС.

В 20:29 мск индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 6,22%, достигнув 2703,5 пунктов. К 20:38 мск темп роста несколько замедлился, и индекс зафиксировался на уровне 2692,99 пунктов, увеличившись на 5,81%.

Подобная динамика наблюдалась на фоне публикации деталей телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

14октября российский фондовый рынок отреагировал резким падением на новость о готовящемся «крупном заявлении» касательно поставок вооружений Украине. Информацию распространил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

После этого сообщения индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение на 1,44%, опустившись до отметки в 2539,35 пункта. Аналогичное падение, также составившее 1,44%, зафиксировал и индекс РТС, достигнув значения в 989,34 пункта.

