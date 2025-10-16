На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2,7 тыс. пунктов

Индекс Мосбиржи превысил 2,7 тыс. пунктов впервые с 29 сентября
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Индекс Мосбиржи с расширенным кодом (IMOEX2) показал значительный подъем в течение вечерней сессии, увеличившись более чем на 6%. Впервые с 29 сентября 2025 года показатель превысил отметку в 2700 пунктов, пишет ТАСС.

В 20:29 мск индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 6,22%, достигнув 2703,5 пунктов. К 20:38 мск темп роста несколько замедлился, и индекс зафиксировался на уровне 2692,99 пунктов, увеличившись на 5,81%.

Подобная динамика наблюдалась на фоне публикации деталей телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

14октября российский фондовый рынок отреагировал резким падением на новость о готовящемся «крупном заявлении» касательно поставок вооружений Украине. Информацию распространил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

После этого сообщения индекс Мосбиржи продемонстрировал снижение на 1,44%, опустившись до отметки в 2539,35 пункта. Аналогичное падение, также составившее 1,44%, зафиксировал и индекс РТС, достигнув значения в 989,34 пункта.

Ранее заявление Трампа по Украине резко понизило индекс Мосбиржи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами