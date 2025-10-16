«Оренбургнефть» внедряет новую технологию для ускорения бурения скважин

Компания «Оренбургнефть», входящая в активы «Роснефти», начала применять новое технологическое решение – калибраторы-расширители. Об этом сообщается на сайте компании.

Новое решение позволяет значительно увеличить скорость бурения горизонтальных скважин и оптимизировать процесс строительства эксплуатационной колонны.

Также отечественная разработка помогает сократить время на проработку горизонтальных секций скважин перед многостадийным гидроразрывом пласта. Цикл строительства сокращается более чем на сутки. При этом фактический экономический эффект от применения технологии составляет более 1 млн рублей на одну скважину.

В «Оренбургнефти» уточнили, что опытно-промышленные испытания проводились на семи скважинах компании. Результаты показали значительное сокращение сроков буровых работ: для нового фонда скважин время снизилось с 2,8 суток до 26 часов, а для реконструируемого фонда (ЗБС) – с 3 суток до 1 суток.

«Повышение производственной эффективности – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть - 2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания реализует комплекс мер по снижению эксплуатационных затрат, включая внедрение инновационных технологических решений.

Кроме того, в «Оренбургнефти» передовые технологии применяются во всех направлениях деятельности, что способствует повышению надежности и рентабельности производства. Успешный опыт использования калибраторов-расширителей планируется тиражировать на другие объекты «Роснефти» с аналогичными геологическими условиями строения коллекторов.