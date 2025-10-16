На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Оренбургнефть» внедряет новую технологию для ускорения бурения скважин

Новая технология сократила сроки бурения скважин «Оренбургнефти» на сутки
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

Компания «Оренбургнефть», входящая в активы «Роснефти», начала применять новое технологическое решение – калибраторы-расширители. Об этом сообщается на сайте компании.

Новое решение позволяет значительно увеличить скорость бурения горизонтальных скважин и оптимизировать процесс строительства эксплуатационной колонны.

Также отечественная разработка помогает сократить время на проработку горизонтальных секций скважин перед многостадийным гидроразрывом пласта. Цикл строительства сокращается более чем на сутки. При этом фактический экономический эффект от применения технологии составляет более 1 млн рублей на одну скважину.

В «Оренбургнефти» уточнили, что опытно-промышленные испытания проводились на семи скважинах компании. Результаты показали значительное сокращение сроков буровых работ: для нового фонда скважин время снизилось с 2,8 суток до 26 часов, а для реконструируемого фонда (ЗБС) – с 3 суток до 1 суток.

«Повышение производственной эффективности – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть - 2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания реализует комплекс мер по снижению эксплуатационных затрат, включая внедрение инновационных технологических решений.

Кроме того, в «Оренбургнефти» передовые технологии применяются во всех направлениях деятельности, что способствует повышению надежности и рентабельности производства. Успешный опыт использования калибраторов-расширителей планируется тиражировать на другие объекты «Роснефти» с аналогичными геологическими условиями строения коллекторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами