В РФПИ заявили, что бизнес в США ждет сотрудничества с Россией

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что многие американские компании ждут политический сигнал о начале сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот интерес, он сохраняется, он есть», — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах РЭН.

Он отметил, что это важно, поскольку, по его словам, американские компании регулярно обращают внимание администрации США на необходимость поиска точек соприкосновения с Россией, подчеркивая, что такие проекты отвечают, в том числе, и бизнес-интересам Соединенных Штатов. В этой связи, добавил он, Россия будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами, предоставляя иностранным партнерам лишь миноритарные доли и самостоятельно определяя, в какие именно проекты их допускать.

12 октября сенатор Алексей Пушков заявил, что бизнес-изоляция России не удалась, поскольку зарубежные компании по-прежнему работают в стране. По его словам, 1400 немецких компаний остались работать в России, несмотря ни на что. Сенатор отметил, что компания Mercedes покинула российский рынок, понеся убытки и уступив позиции китайским конкурентам.

Ранее эксперт раскрыл последствия обострившейся торговой войны США и Китая для экономики России.