Nestle планирует сократить тысячи сотрудников в целях экономии

Nestle сократит 16 тысяч сотрудников к 2027 году
close
Global Look Press

Корпорация Nestle планирует сократить 16 тысяч сотрудников к 2027 году. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В пресс-службе компании подчеркнули, что мир вокруг меняется, и «Nestle нужно меняться еще быстрее».

«Это подразумевает принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет», — приводит пресс-служба слова генерального директора компании Филиппа Навратила.

Отмечается, что к 2027 году компания сократит 12 тысяч специалистов по работе с клиентами в разных регионах мира. Навратил считает, что это позволит сэкономить около 1 млрд франков ($1,2 млрд). Также будут уволены еще 4 тысячи человек для повышения эффективности производства и поставок.

В начале сентября генеральный директор крупнейшего в мире производителя продуктов питания компании Nestle Лоран Фрекс покинул свой пост из-за романтических отношений с подчиненным.

Совет директоров Nestle объяснил отставку топ-менеджера «романтической связью с его непосредственным подчиненным», что противоречит кодексу делового поведения компании. В компании проводится расследование поведения Фрекса.

Ранее в Nestle опровергли слухи о возобновлении производства KitKat в России.

