На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банк ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях

В ВТБ ставки по долгосрочным вкладам в рублях выросли до 15%
true
true
true
close
Depositphotos

Банк ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составит 15%», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что банк предлагает выгодные условия по депозитам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком. Выгодные условия вряд ли будут доступны в 2026 году, поэтому сейчас лучшее время, чтобы воспользоваться высоким процентом.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 трлн рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 трлн. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами, добавили в пресс-службе банка.

Накануне ТАСС со ссылкой на результаты опроса Центробанка сообщал, что аналитики, опрошенные Банком России, пересмотрели свои прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям.

По данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,2% против ранее прогнозируемых 19%.

Также повышены ожидания по ставке на 2026 год — до 13,7% с 13,2%. Прогноз на 2027 год, напротив, снижен до 10% с 10,3%, а на 2028 год — увеличен до 9% с 8,5%.

Ранее в ЦБ объяснили, почему никогда не устанавливали нулевую ключевую ставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами