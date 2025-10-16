В ВТБ ставки по долгосрочным вкладам в рублях выросли до 15%

Банк ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составит 15%», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что банк предлагает выгодные условия по депозитам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком. Выгодные условия вряд ли будут доступны в 2026 году, поэтому сейчас лучшее время, чтобы воспользоваться высоким процентом.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 трлн рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 трлн. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами, добавили в пресс-службе банка.

Накануне ТАСС со ссылкой на результаты опроса Центробанка сообщал, что аналитики, опрошенные Банком России, пересмотрели свои прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям.

По данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,2% против ранее прогнозируемых 19%.

Также повышены ожидания по ставке на 2026 год — до 13,7% с 13,2%. Прогноз на 2027 год, напротив, снижен до 10% с 10,3%, а на 2028 год — увеличен до 9% с 8,5%.

Ранее в ЦБ объяснили, почему никогда не устанавливали нулевую ключевую ставку.