СМИ: мировой спрос на шоколад продолжает снижаться

Bloomberg: мировой спрос на шоколад обрушился вопреки снижению цен на какао
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Мировой спрос на шоколад обрушился вопреки снижению цен на какао. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что темпы производства шоколада на фабриках по всему миру падают. Это свидетельствует о влиянии последствий резкого роста цен в 2024 году на прибыль компаний.

В третьем квартале 2025 года переработка какао в Европе достигла самого низкого уровня как минимум за последние десять лет, отмечает издание. Аналогичная тенденция была зафиксирована в Азии и Северной Америке.

По данным Bloomberg, производители шоколада продолжают использовать дорогое сырье на фоне того, как нью-йоркские фьючерсы на какао подешевели в два раза с момента пиковых значений в декабре 2024 года.

По словам руководителя отдела сельскохозяйственных продаж в Marex Group Джонатана Паркмана, компании уже зафиксировали высокие цены на следующие шесть месяце.

В июле преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что в 2025 году в России могут появиться предпосылки для снижения или стабилизации цен на шоколадную продукцию.

Ранее Россия удвоила импорт шоколада.

