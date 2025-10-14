Эстонскому криптоинвестору, который перечислил средства в фонд помощи Вооруженным силам России, придется по решению суда перечислить еще более крупную сумму организации на Украине. Об этом сообщает портал Delfi.

«Криптоинвестор согласился выплатить украинской благотворительной организации сумму, которая в 30 раз превышает ту, которую он ранее пожертвовал в пользу российских солдат», — говорится в материале.

Таким образом мужчине придется заплатить более $1500, так как ВС РФ получили от него около $50.

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что «недемократический режим» России якобы несет угрозу для Шенгенской зоны и стран Евросоюза. Он пожаловался на то, что россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы, и призвал предотвратить визиты лиц, которые «сочувствуют» РФ, на территорию европейских стран.

Новость дополняется.