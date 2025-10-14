На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония обязала инвестора, поддержавшего ВС РФ, заплатить Киеву в 30 раз больше

Delfi: суд в Эстонии обязал поддержавшего ВС РФ инвестора заплатить Украине
close
Depositphotos

Эстонскому криптоинвестору, который перечислил средства в фонд помощи Вооруженным силам России, придется по решению суда перечислить еще более крупную сумму организации на Украине. Об этом сообщает портал Delfi.

«Криптоинвестор согласился выплатить украинской благотворительной организации сумму, которая в 30 раз превышает ту, которую он ранее пожертвовал в пользу российских солдат», — говорится в материале.

Таким образом мужчине придется заплатить более $1500, так как ВС РФ получили от него около $50.

До этого министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что «недемократический режим» России якобы несет угрозу для Шенгенской зоны и стран Евросоюза. Он пожаловался на то, что россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы, и призвал предотвратить визиты лиц, которые «сочувствуют» РФ, на территорию европейских стран.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами