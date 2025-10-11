На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поставки российского СПГ в Испанию в сентябре упали до минимума

Поставки СПГ из России в Испанию в сентябре сократились до минимума с 2021 года
Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию сократились в сентябре 2025 года, в результате чего РФ заняла пятое место по объемам импорта данного топлива в Королевство. Об этом ТАССТАСС пишет со ссылкой на данные энергетической компании Enagás.

В сентябре Испания закупила у России эквивалент 1128 ГВт/ч газа (4,1% общего объема поставок), а в сентябре 2024 года – 3368 ГВт/ч. За девять месяцев этого года Мадрид закупил 31 637 ГВт/ч российского СПГ, что составляет 11,5% от общего объема импорта. Как отмечает ТАСС, с января по сентябрь РФ была третьим главным поставщиком топлива в Испанию после Алжира и США, отмечает ТАСС.

Уточняется, что в сентябре текущего года был зафиксирован самый низкий показатель с сентября 2021 года.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров против 16,1 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.

