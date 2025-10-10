В Т-Технологиях заявили о необходимости увеличения долгосрочного мышления

В мире искусственного интеллекта долгосрочное мышление занимает очень важное место, поэтому одна из задач финтеха — развивать и раскачивать его, заявил президент Т-Технологий Станислав Близнюк в рамках форума «Финополис 2025».

«Сейчас тебе говорят: нажми кнопочку и получишь эндорфин. Это все приводит к краткосрочному мышлению. То есть, ты не задумываешься о будущем», — сказал он.

Близнюк добавил, что финтех может предложить пути решения этой проблемы для физических и юридических клиентов.

«Есть ПДС, это правильная штука. Наша задача — убирать пенсионное рабство, чтобы не получилось так, как с зарплатным рабством, когда человек живет внутри одного банка и не может позволить себе больше финансовой свободы. Надо качать ипотеки и другие инструменты долгосрочных сбережений для физических лиц», — сказал он.

Кроме того, Близнюк связал краткосрочное мышление у юридических лиц с нежеланием нести ответственность за своих сотрудников.

«Сотрудники на поле не растут. В них нужно вкладываться — и вкладываться на как можно более раннем этапе», — сказал он.

Он добавил, что краткосрочность мышления проявляется и в тенденции открывать бизнес на маркетплейсах на шесть месяцев.

С ним согласился председатель наблюдательного совета Сергей Швецов. Он отметил, что инвесторы часто открывают счета на четыре месяца, а потом закрывают. Из этого следует, по его словам, что людей преимущественно интересует выгода на короткий срок.