В США заявили, что Мадуро пытался откупиться от Трампа природными ресурсами

NYT: Мадуро предлагал США природные ресурсы, чтобы избежать конфликта
Miraflores Palace/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы хотел откупиться от администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа при помощи природных ресурсов республики, чтобы не обострять отношения между Каракасом и Вашингтоном. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Официальные лица Венесуэлы <...> предложили администрации Трампа доминирующую долю в венесуэльской нефти и других минеральных богатствах в ходе переговоров, которые длились несколько месяцев», — утверждается в материале.

Соглашение якобы предполагало преференции для американского бизнеса, перевод экспорта венесуэльской нефти с китайского направления на американское, сокращение числа контрактов Венесуэлы в горнодобывающей сфере с РФ, Ираном и КНР и открытие для Вашингтона доступа к проектам в сфере нефте- и золотодобывающей промышленности.

По версии издания, на прошлой неделе Белый дом отверг предложение Мадуро и переговоры по сделке фактически прекратились.

8 октября Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики и Российской Федерации сроком на десять лет.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества. Соглашение формализует стратегию взаимодействия Москвы и Каракаса в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее Венесуэла предупредила США о риске подрыва посольства.

