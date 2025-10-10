В США заявили, что Мадуро пытался откупиться от Трампа природными ресурсами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы хотел откупиться от администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа при помощи природных ресурсов республики, чтобы не обострять отношения между Каракасом и Вашингтоном. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Официальные лица Венесуэлы <...> предложили администрации Трампа доминирующую долю в венесуэльской нефти и других минеральных богатствах в ходе переговоров, которые длились несколько месяцев», — утверждается в материале.

Соглашение якобы предполагало преференции для американского бизнеса, перевод экспорта венесуэльской нефти с китайского направления на американское, сокращение числа контрактов Венесуэлы в горнодобывающей сфере с РФ, Ираном и КНР и открытие для Вашингтона доступа к проектам в сфере нефте- и золотодобывающей промышленности.

По версии издания, на прошлой неделе Белый дом отверг предложение Мадуро и переговоры по сделке фактически прекратились.

8 октября Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики и Российской Федерации сроком на десять лет.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества. Соглашение формализует стратегию взаимодействия Москвы и Каракаса в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее Венесуэла предупредила США о риске подрыва посольства.