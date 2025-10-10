На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин предлагает упростить процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Минфин намерен упростить лицензирование торговли алкоголем в 2026 году
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Минфине России предложили оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщается на сайте министерства.

Этот документ уже получил одобрение правительства России. Проект курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Как отмечается в документе, начиная с 1 марта 2026 года предложено оптимизировать перечень документов, необходимых предпринимателям для лицензирования розничной торговли алкогольными напитками, включая сферу общественного питания.

Например, при подаче заявления бизнесу больше не потребуется представлять сведения о государственной регистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также подтверждать наличие стационарных торговых объектов или стационарного объекта общественного питания.

Все необходимые документы будут автоматически направляться в лицензирующий орган из других ведомств благодаря интегрированному межведомственному электронному документообороту. Подать заявление на получение лицензии можно будет на портале «Госуслуги».

Ранее в Вологодской области хотели ограничить продажу алкоголя в многоквартирных домах.

