На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Депутат Аксененко: с 1 марта в России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Дата окончательного расчета будет перенесена с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил в разговоре с РИА Новости заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, основной целью такого нововведения является обеспечение удобства оплаты услуг для потребителей.

Депутат обратил внимание, что большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, при действующем сроке оплаты ЖКУ у некоторых из них копятся пени за просрочку. Он заявил, что граждане довольно часто обращались с подобными жалобами.

Также парламентарий отметил, что нововведение позволит устранить это несоответствие и снизить число задолженностей по ЖКУ.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что россияне с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца.

Ранее эксперт рассказал, как сэкономить на ЖКУ 25–30%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами