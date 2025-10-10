В России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Дата окончательного расчета будет перенесена с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил в разговоре с РИА Новости заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, основной целью такого нововведения является обеспечение удобства оплаты услуг для потребителей.

Депутат обратил внимание, что большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число, при действующем сроке оплаты ЖКУ у некоторых из них копятся пени за просрочку. Он заявил, что граждане довольно часто обращались с подобными жалобами.

Также парламентарий отметил, что нововведение позволит устранить это несоответствие и снизить число задолженностей по ЖКУ.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что россияне с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца.

