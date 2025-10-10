В Госдуме не поддержали повышение ставки по семейной ипотеке

Если сейчас в России внезапно поднимут ставку по семейной ипотеке на первого ребенка до 12% (в два раза от нынешней ставки), будет спад по этой программе, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«В сентябре на встрече с главами думских фракций президент заявил, что нам необходимо сохранить механизмы льготного ипотечного кредитования для семей. Это архиважная тема в вопросе демографической поддержки. Если сейчас мы внезапно поднимем ипотеку на первого ребенка до 12% — в два раза от нынешней ставки — получим спад по этой программе. Потому что, как часто и небезосновательно говорят сами молодые семьи: «Чтобы родить второго и третьего ребенка и получить реальную помощь от государства, надо сначала родить и как-то самостоятельно «поднять» первого». Я согласен с этой мыслью», — отметил Аксененко.

По его словам, первый ребенок так же важен для страны, как и второй, и поддержка молодой семье нужна не меньше. Аксененко считает, что купив свое жилье с первым малышом, молодые родители с большей долей вероятности задумаются и о втором, и о третьем, когда уже будет где жить.

«Еще есть такой вопрос: а если семья возьмет ипотеку с первым ребенком под 12% и через, например, год в семье появится второй. Произойдет ли пересчет ипотеки по меньшей ставке? Наша фракция предлагает для таких случаев предусмотреть механизм постепенного списания кредита на жилье: 500 тыс. рублей — при рождении первого ребенка, 600 тыс. рублей — за второго и 700 тыс. рублей — за третьего. Ну и в целом мы давно говорим, что ипотека для семей должна считаться по ставке 2–3%, а для многодетных родителей возрастом до 35 лет — беспроцентно. Такие меры будут действенными, и мы быстро увидим результат», — заключил Аксененко.

Семейную ипотеку хотят поднять до 12%. По мнению Минфина, ставка по семейной ипотеке на первого ребенка должна быть 12%, на второго — 6%, на третьего — 4%. В Минфине считают, что такой подход позволит сделать господдержку более адресной и «усилить демографический эффект».

