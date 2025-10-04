В МВД назвали главный признак мошенничества в сфере инвестиций

Обещания нереалистично большого дохода являются главным признаком мошенничества в сфере инвестиций. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в Telegram-канале.

В МВД подчеркнули, что доходности в 1400% не бывает, это главный признал обмана. Кроме того, злоумышленники часто используют ложь о страховании.

»ЦБ РФ не страхует частные инвестиции. Страхуются только вклады в официальных банках. Перевод физлицу. Расчеты через СБП на карту частного лица — верный способ потерять деньги», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что истории успеха хорошо продаются, однако в интернете рассказывают в основном истории тех, у кого получилось заработать миллионы и игнорируются слова людей, которые потеряли все в ходе инвестирования.

Помимо этого, специалисты отметили, что особое внимание нужно обращать на сообщения словом «успех», поскольку за этими постами часто скрывается недобросовестное предпринимательство или преступная схема.

До этого сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные письма от имени банков с сообщениями о якобы новом налоге. В письмах, которые приходят на электронную почту россиян, говорится, что с их счетов в скором времени начнут автоматически списываться деньги для уплаты «нового налога», если они не подпишут «заявление об отказе». При этом сумма «налога» варьируется от десятков до сотен тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с предложениями от магазина техники.