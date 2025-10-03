На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист предложила создать реестр невостребованных средств умерших

alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо доработать порядок розыска наследников и создать реестр невостребованных средств умерших граждан. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

Так она прокомментировала сообщения о разработке механизма передачи средств умерших граждан без наследников с банковских счетов в бюджет.

«Считаю эту инициативу важной и применимой для России. В развитых юрисдикциях — США, Великобритании, Франции, Германии — уже работают механизмы передачи спящих депозитов или unclaimed money в доход государства. Ключевой принцип там один: по истечении длительного периода бездействия (как правило, от пяти лет) средства перечисляются государству, но при этом сохраняется возможность их последующего востребования через официальные реестры и онлайн-порталы. Для России внедрение возможно и целесообразно, однако потребует времени и ряда мер», — отметила Ахмадуллина.

По ее словам, нужна детальная доработка норм Гражданского кодекса и банковского регулирования, порядка розыска наследников и подтверждения прав на наследство. Также необходимо создание единого реестра невостребованных средств, интеграции с ЗАГС, ФНС и банками, и публичного сервиса для поиска и подачи заявок, подчеркнула экономист.

По ее словам, критично обеспечить прозрачные сроки и уведомления, защиту персональных данных и понятный механизм позднего возврата средств наследникам. Инициативу необходимо прорабатывать — при должной юридической и ИТ-поддержке она повысит сборы в бюджет, не ущемляя прав граждан.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 30 сентября поддержал разработку механизма передачи средств умерших граждан без наследников с банковских счетов в бюджет. По словам парламентария, «сама по себе постановка вопроса верная», однако необходимо изучить статистику по таким счетам и действующие процедуры. Речь идет о так называемом выморочном имуществе — активах, которые некому унаследовать. Аксаков подчеркнул, что прежде чем предлагать поправки, нужно понять масштаб явления и риски для клиентов и банков. Тема «что будет с деньгами на счете, если нет наследников» регулярно поднимается в повестке: сейчас банки руководствуются нормами ГК и специальным порядком выдачи средств наследникам, а при их отсутствии обсуждается единый механизм перехода денег умершего в казну.

Ранее депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил пополнять госбюджет деньгами умерших.

