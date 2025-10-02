На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал последствия отмены льготы по НДС на обслуживание банковских карт

Аналитик Беляев: НДС на операции по картам поднимет цены в РФ
true
true
true
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» объяснил, как скажется на россиянах отмена льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) на обслуживание банковских карт. По его словам, дополнительные издержки финансовые организации постараются переложить на клиентов.

«Надо понимать, что в результате это скажется на общем росте цен. Пусть даже обложенные НДС банковские карты занимают небольшую долю общего оборота, но все равно это проинфляционный фактор, как любит говорить Центробанк», — сказал Беляев.

Тем не менее такой шаг правительства РФ предсказуем в условиях дефицита бюджета, добавил он.

2 октября стало известно, что кабмин России предложил отменить действующее с 2006 года освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для компаний, обеспечивающих обработку и передачу данных между участниками расчетов, включая процессинг и эквайринг. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных парламента.

Ранее Минцифры подтвердило увеличение взносов для IT-компаний.

