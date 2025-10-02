Названо число россиян, которые смогут разом забрать пенсионные накопления

В 2026 году более 700 тысяч россиян получат право на единовременное получение пенсионных накоплений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

Согласно документу, забрать накопления разом смогут 706 тысяч человек. Размер выплаты будет зависеть от состояния их счетов, при этом средняя сумма составит около 68 тыс. рублей.

Пенсионные накопления формировались из страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год. С 2014-го их заморозили, и компании перечисляют средства только в систему страховых пенсий. Несмотря на это, уже сформированные накопления продолжают инвестироваться, благодаря чему сумма на счетах граждан постепенно увеличивается.

Право на разовую выплату имеют мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет, то есть до наступления возраста выхода на пенсию (65 и 60 лет соответственно). Забрать средства могут лишь те, у кого сумма накоплений не превышает установленный лимит. В 2025 году он составляет 412 тыс. рублей, а в 2026-м вырастит до 440 тыс. рублей, уточнил старший научный сотрудник Центра ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок.

