Moscow Startup Summit посетили больше 4 тыс. человек в первый день работы

В первый день работы Moscow Startup Summit, организованный Сбером и правительством Москвы, посетили больше 4 тыс. человек, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, участниками мероприятия стали технологические предприниматели, в том числе отечественные «единороги» стоимостью более 100 млрд рублей, около 600 инвесторов, представители органов власти и крупных компаний, заинтересованные в создании стартапов или партнерстве с ними.

На саммите состоялся финал шестой волны международного акселератора Sber500 для технологических стартапов — демо-день для презентации наиболее перспективных решений. Финалистами стали 25 стартапов, а также свои решения презентовали пять участников совместного AI-трека Sber500 с GigaChat. В Демо дне приняли участие команды из России, Индии, Алжира, ОАЭ, Южной Кореи и Пакистана.

Сразу после выступлений участникам демо-дня предложили более 1,2 млрд рублей инвестиций.

«Надо понимать, что это не просто пожелания, а обязательства со стороны инвесторов. Уверен, что к концу мероприятия эта цифра еще вырастет», — пояснил Ведяхин.

Как отметил в кулуарах саммита президент, председатель правления Сбера Герман Греф, одна удачная инвестиция полностью окупила расходы банка на его первый фонд по поддержке стартапов в 100 млн долларов. По его словам, сейчас у Сбера уже три таких фонда, в общей сложности на 250 млн долларов.

По словам главы Сбера, инициатива по проведению Moscow Startup Summit стала частью общей работы с российским правительством по созданию инновационной инфраструктуры. Он подчеркнул, что таких площадок должно быть много, если в России хотят построить инновационную экономику.