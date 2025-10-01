На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Moscow Startup Summit посетили больше 4 тыс. человек в первый день работы

Первый день Moscow Startup Summit принес 1,2 млрд рублей инвестиций
true
true
true
close
Сбер

В первый день работы Moscow Startup Summit, организованный Сбером и правительством Москвы, посетили больше 4 тыс. человек, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, участниками мероприятия стали технологические предприниматели, в том числе отечественные «единороги» стоимостью более 100 млрд рублей, около 600 инвесторов, представители органов власти и крупных компаний, заинтересованные в создании стартапов или партнерстве с ними.

На саммите состоялся финал шестой волны международного акселератора Sber500 для технологических стартапов — демо-день для презентации наиболее перспективных решений. Финалистами стали 25 стартапов, а также свои решения презентовали пять участников совместного AI-трека Sber500 с GigaChat. В Демо дне приняли участие команды из России, Индии, Алжира, ОАЭ, Южной Кореи и Пакистана.

Сразу после выступлений участникам демо-дня предложили более 1,2 млрд рублей инвестиций.

«Надо понимать, что это не просто пожелания, а обязательства со стороны инвесторов. Уверен, что к концу мероприятия эта цифра еще вырастет», — пояснил Ведяхин.

Как отметил в кулуарах саммита президент, председатель правления Сбера Герман Греф, одна удачная инвестиция полностью окупила расходы банка на его первый фонд по поддержке стартапов в 100 млн долларов. По его словам, сейчас у Сбера уже три таких фонда, в общей сложности на 250 млн долларов.

По словам главы Сбера, инициатива по проведению Moscow Startup Summit стала частью общей работы с российским правительством по созданию инновационной инфраструктуры. Он подчеркнул, что таких площадок должно быть много, если в России хотят построить инновационную экономику.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами