Суд Москвы оштрафовал TikTok на 6 млн рублей

Reuters

Суд Таганского района Москвы привлек компанию TikTok Pte.Ltd к административной ответственности за нарушение законодательства о деятельности иностранных организаций. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции столицы.

«ТикТок Пте.Лтд. (TikTok Pte.Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 13.49 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Это не первый штраф компании. Она уже неоднократно получала административные наказания за аналогичные нарушения, включая отказ удалять запрещенный контент.

Так, 28 июля суд уже штрафовал TikTok на 4 млн рублей за неудаление недостоверной информации по требованию российских властей.

8 июля компания была оштрафована на семь миллионов рублей за аналогичное правонарушение.

Ранее сообщалось, что TikTok переходит под контроль компаний из США.

