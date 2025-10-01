Boeing получит контракт на производство 14 противобункерных бомб для США

Пентагон выделит $123 млн на замену 14 противобункерных бомб, которые были впервые израсходованы США при атаке на иранские ядерные объекты. Об это пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Контракт получит компания Boeing, которая является первоначальным производителем этих бомб, говорится в сообщении.

Массивный боеприпас Penetrator, использованный в ходе июньской операции «Полуночный молот» в поддержку Израиля, весит более 13,6 т и является крупнейшим в мире высокоточным оружием. По данным ВВС США, он способен поражать подземные объекты на глубине 60 метров.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Спустя несколько часов после атаки в своем обращении к нации Президент США Дональд Трамп сообщил, что все три ядерных объекта были полностью уничтожены. Однако некоторые эксперты считают, что эти выводы могли быть поспешными.

Ранее Иран заявил, что получил секретные документы о ядерной программе Израиля.