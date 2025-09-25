Набиуллина оценила цель взять инфляцию под контроль

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала вызовом для ЦБ цель взять инфляцию под контроль. Об этом она заявила в ходе Международного банковского форума, пишет ТАСС.

При достижении данной цели важно «не промахнуться и не уйти на штрафной круг», отметила она. Набиуллина также подчеркнула, что для Центрального банка вместе с правительством ключевой вызов — развитие рынка капитала.

«Если говорить об экономической политике, то одним из основных вызовов для нас является создание дополнительных стимулов для финансирования инвестиционных проектов и повышения производительности труда», — добавила она.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением. Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

