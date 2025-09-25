На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подешевеет перевозка нефтепродуктов в цистернах

РЖД даст в 2026 году скидки на перевозки нефтепродуктов в цистернах
west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

Правление РЖД утвердило скидки на услуги, которые связаны с транспортировкой нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что скидки будут действовать с 1 января до 31 декабря следующего года.

Внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах должны подешеветь в два раза (на 50%), а ставки на возврат порожних цистерн снизятся на 5%.

Кроме того, скидка на порожний пробег цистерн, которые будут следовать после перевозок газового конденсата со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ), составит 42,1%.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов. С 28 июля по 22 сентября количество заправок сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. Это, как отмечает издание, около 1,6% от всех АЗС в стране.

Ранее сообщалось, что за два года топливо в РФ подорожало на 22%.

