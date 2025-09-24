На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер усовершенствовал работу с ИП и юрлицами

«СберБизнес» запустил для клиентов анкету «Схема бизнеса»
Depositphotos

В интернет-банке «СберБизнес» появилась анкета «Схема бизнеса». Ее заполнение позволит банку лучше понимать дело клиента и минимизировать вопросы относительно деятельности компании, сообщила пресс-служба Сбера.

В банке отметили, что анкета снизит вероятность возникновения вопросов к ИП и юрлицам по 115-ФЗ.

Уточняется, что в анкете можно указать контакты, наличие сотрудников, транспорта, недвижимости и другую актуальную информацию о компании, в частности, о сфере деятельности и ОКВЭД, системе налогообложения, действующих налоговых льготах, наличии офисов или складов в аренде и методах поиска контрагентов.

Также предпринимателям предоставлена возможность указать на свое усмотрение любую дополнительную информацию, которая поможет банку лучше понимать нюансы работы компании и основания для проведения операций по счету в банке. При этом заполнение информации о бизнесе для клиентов добровольно и необязательно, подчеркнули в банке.

«Анкету заполнили уже свыше 12 тыс. предпринимателей. За счет нее клиенты снижают вероятность возникновения вопросов со стороны банка. Наши сотрудники будут использовать имеющиеся данные, которые уже предоставила компания. Даже если пояснения потребуются, объем запрашиваемых документов и информации будет меньше, и проверка пройдет быстрее», — рассказал директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов.

Он добавил, что предпринимателям гарантирована конфиденциальность — информацию видит только банк. Также на основе данных анкеты Сбер, по его словам, сможет точнее формировать персональные рекомендации — если по операциям возникнут вопросы, банк заранее предупредит, что конкретно в деятельности бизнеса нужно скорректировать.

В Сбере подчеркнули, что актуальная информация в анкете способствует снижению вероятности запросов по 115-ФЗ.

