На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы рассказала о новой выплате для семей с детьми

Депутат Бессараб: нуждающиеся семьи с двумя и более детьми получат новую выплату
true
true
true
close
Shutterstock

В 2026 году, согласно новому проекту бюджета России, нуждающиеся семьи с двумя и более детьми смогут получать новую ежегодную выплату. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, выплата положена для тех родителей, которые официально работают и за кого работодатель выплачивает соответствующие страховые взносы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Как правило, это 13% подоходного налога», — рассказала парламентарий.

Она рассказала, поскольку в вопросе выделения средств есть критерий нуждаемости. Таким образом, семья с двумя или более несовершеннолетними детьми имеет право на получение налогового вычета даже в том случае, если оба родителя работают.

Бессараб добавила, что этот налоговый вычет имеет приоритетный порядок. По ее словам, выплата будет весомой, поскольку за год можно вернуть до 7%.

До этого стало известно, что проект федерального бюджета России на 2026 — 2028 годы позволяет сохранить материнский капитал до 2030 года с индексацией на уровень инфляции. Как уточнили в Минфине, на это потратят более 1,8 трлн рублей.

Ранее в Госдуме выступили против отцовского капитала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами