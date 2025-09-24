Депутат Госдумы рассказала о новой выплате для семей с детьми

В 2026 году, согласно новому проекту бюджета России, нуждающиеся семьи с двумя и более детьми смогут получать новую ежегодную выплату. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, выплата положена для тех родителей, которые официально работают и за кого работодатель выплачивает соответствующие страховые взносы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Как правило, это 13% подоходного налога», — рассказала парламентарий.

Она рассказала, поскольку в вопросе выделения средств есть критерий нуждаемости. Таким образом, семья с двумя или более несовершеннолетними детьми имеет право на получение налогового вычета даже в том случае, если оба родителя работают.

Бессараб добавила, что этот налоговый вычет имеет приоритетный порядок. По ее словам, выплата будет весомой, поскольку за год можно вернуть до 7%.

До этого стало известно, что проект федерального бюджета России на 2026 — 2028 годы позволяет сохранить материнский капитал до 2030 года с индексацией на уровень инфляции. Как уточнили в Минфине, на это потратят более 1,8 трлн рублей.

Ранее в Госдуме выступили против отцовского капитала.