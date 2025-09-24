Делягин: россияне занимаются узаконенным мошенничеством с кредитками и депозитами

Россияне пожаловались на снижение лимитов по кредиткам со стороны многих крупных банков. Зачастую кредитные организации идут на это в отношении клиентов, которые используют средства с таких карт для вложения на депозиты, а затем погашают долги в беспроцентный период. Так граждане, по сути, берут деньги «из воздуха» и занимаются узаконенным мошенничеством, отметил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, подчеркнув, что и действия банков, ограничивающих кредитки в одностороннем режиме, недобросовестны.

«Если банк где-то что-то мелким шрифтом прописал в договоре, это не снимает с него обязанность вести себя прилично, пусть даже не формализованную, а существующую по умолчанию. Думаю, эти банки сильно ухудшили себе репутацию», — заявил депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом он подчеркнул, что ничего незаконного в этом нет, особенно с учетом того, экономически для банков это обоснованно. Сегодня распространилась практика, когда человек снимает средства с кредитки и вкладывает на депозит, а возвращает за беспроцентный период. Получается, что клиент берет кредит под 0% — Делягин назвал это «узаконенным мошенничеством», от которого банки не могут защититься. На этом фоне обнуление лимитов – это способ ограничить заработок россиян по механизму, который может стать способом «ограбления» банков, пояснил Делягин. Он назвал это закономерной реакцией кредитных организаций, так как они считают эту практику недобросовестной.

«Это отражение неадекватной в целом макроэкономической политики государства, которое удерживает абсурдно завышенную ключевую ставку, а вместе с ней и завышенные ставки по депозитам и кредитам», — заключил парламентарий.

Напомним, россияне пожаловались, что ограничения по лимитам кредиток вводятся внезапно, без предварительных уведомлений и объяснений. В некоторых случаях после изменения лимита карты блокировались, что мешало оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий банка.

Банки объяснили снижение лимитов необходимостью выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов — средств, фактически не используемых клиентами. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, это делается для снижения рисков нехватки средств при росте просроченной задолженности.

