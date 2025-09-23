В Сбере заявили о нормализации глобального венчурного рынка

В первом полугодии 2025 года глобальный венчурный рынок показал рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, заявил в интервью Chinadaily первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

«Глобальный венчурный рынок нормализовался после аномального пандемийного всплеска, когда массовый переход в онлайн резко поднял метрики ИТ-стартапов и объемы инвестиций», — сказал он.

Ведяхин добавил, что в 2021 году мировой объем венчурных инвестиций достиг рекордных $643 млрд, а к 2023 году сократился вдвое.

«В 2024 году венчурный рынок стабилизировался: общий объем сделок составил $330 млрд, появились первые признаки оживления», — подчеркнул Ведяхин.