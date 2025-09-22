Эксперт: разрешение сдвигать сроки сдачи жилья грозит россиянам убытками

Российские власти разрешили застройщикам переносить сроки ввода жилья в качестве антикризисной меры. Однако такое решение будет сопровождаться временными рамками, чтобы не допустить «бесконечных сроков» ввода объектов в эксплуатацию, считает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Россиянам это грозит убытками, так как покупатели будут не защищены, предупредил он в беседе с 360.ru.

По мнению Ракуты, теперь еще на этапе покупки квартиры нужно будет заранее учитывать, что требовать от застройщика сдать жилье в установленное время в рамках закона не получится, так как они будут заранее освобождены от судебных взысканий и штрафов за перенос сроков. Это потребует более тщательного выбора строительной компании – как минимум, нужно будет выяснить, сможет ли застройщик завершить работу за оговоренный период или есть вероятность переноса.

Решение властей он объяснил нестабильной ситуацией на рынке, напомнив, что подобные меры действовали также во время пандемии коронавируса. Важно, чтобы это не создало прецедентов, когда сроки будут постоянно переноситься – решение властей должно использовать как единоразовая мера поддержки. Застройщики должны понимать, что люди ждут ввода жилья, многие при этом платят ипотеку, подчеркнул брокер.

«Люди ждут, кто-то живет в арендованном жилье, несет финансовые убытки из-за застройщика, которому поверили. Человек, получается, несет финансовые затраты и никак не сможет их компенсировать с точки зрения там юридической части», — заключил Ракута.

Напомним, о разрешении застройщикам переносить сроки ввода жилья сообщил на днях вице-премьер Марат Хуснуллин, подчеркнув, что это будет антикризисная мера для того, чтобы точно гарантированно построить дома. Он указал, что 20% девелоперов затягивают сроки сдачи жилых домов. В целом, по словам вице-премьера, возможность приобрести жилье зависит от доходов населения, ипотечной ставки и стоимости строительства. Ситуация улучшится, если ключевая ставка будет снижаться быстрее, считает он.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило льготные кредиты для застройщиков в малых городах.