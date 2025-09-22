На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как часто россияне меняют iPhone

«Выберу.ру»: треть опрошенных россиян используют iPhone около трех лет
Ann Wang/Reuters

Треть опрошенных россиян (33%) используют iPhone около трех лет, 28% — пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

14% опрошенных обновляют устройство ежегодно, 7% — раз в два года. Еще 18% владельцев продолжают пользоваться одним смартфоном более пяти лет. При этом устаревшие модели редко оказываются без дела: 48% участников исследования передают их старшим членам семьи, 23% — детям, 19% продают на вторичном рынке, а 10% сдают по программе трейд-ин.

Финансовые сценарии покупки распределились следующим образом: 34% респондентов берут iPhone в рассрочку, 22% — оформляют покупку по кредитной карте с беспроцентным периодом, 17% — используют потребительский кредит, 15% — собственные накопления, а еще 12% опрошенных покупают смартфоны на вторичном рынке.

Срок покупки заметно делит аудиторию: 51% респондентов выбирают покупку через три-четыре месяца после релиза, когда цена снижается на 10–15%. 19% опрошенных ждут анонса следующей модели, чтобы взять предыдущую по минимальной цене. Еще 14% ориентируются на колебания курса валют, а 16% приобретают смартфон в день старта продаж.

Миллениалы демонстрируют более рациональный подход: 63% из них откладывают покупку на несколько месяцев, чтобы сэкономить. Зумеры действуют быстрее — 19% покупают iPhone в день релиза, 26% — в первый месяц, а 13% опрошенных зумеров оформляют предзаказ, чтобы получить устройство в числе первых.

Оптимальным сценарием покупки, по мнению большинства респондентов, считается следующий вариант: приобретение смартфона через 3–4 месяца после релиза и последующая сдача в трейд-ин через два года. Такой подход позволяет сократить расходы на обновление техники примерно на 30% и сохранить до 60% от первоначальной стоимости телефона.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее в России представили iPhone 17 Pro Max за день до мировых продаж.

