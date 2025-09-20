На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС проверит новые правила возврата товаров на Ozon

ФАС может применить меры антимонопольного реагирования к Ozon
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит новые правила возврата товара на маркетплейс Ozon, которые компания планирует ввести с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФАС России изучает вводимые маркетплейсом с 1 октября 2025 года изменения на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства. При выявлении нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — пояснили в ведомстве.

С 1 октября товары, которые были возвращены или отменены покупателями по причинам, не связанным с повреждениями, будут направляться на склады Ozon для последующей перепродажи, за исключением ювелирных изделий, продукции, изготовленной на заказ, а также товаров, которые маркетплейс не может хранить на своих складах. До этого продавцы могли сами выбирать место хранения подобных товаров.

В Ozon объяснили нововведения экономией времени и снижением операционных расходов.

Накануне пресс-служба маркетплейса сообщала, что повышение тарифов логистики в Ozon не будет касаться товаров стоимостью менее 300 рублей и объемом меньше 3 л.

Ранее россиян предупредили о подорожании крупногабаритных товаров.

