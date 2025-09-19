ЦБ России и Белоруссии создадут единый надзорный орган

Центральные банки России и Белоруссии подписали положение о совместной надзорной коллегии, об этом сообщил ЦБ на официальном сайте.

«Руководители финансовых регуляторов подписали Положение о совместной надзорной коллегии, предусмотренное российско-белорусским Соглашением о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком», – уточнили в ЦБ.

Как сообщается, подписанное соглашение соответствует ранее заключенному двустороннему соглашению о сотрудничестве и обмене информацией, включая конфиденциальные данные, в сфере надзора и регулирования финансового рынка.

О создании коллегии стало известно по итогам 62-го заседания межбанковского валютного совета регуляторов обеих стран, прошедшего в Уфе, — сообщили в российском Центральном банке.

Банк России сообщает, что участники совета обсудили перспективы развития экономики и ключевые направления денежно-кредитной политики на ближайшие годы — до 2026-го. Особое внимание было уделено будущему цифровых технологий: стороны рассмотрели возможности и вызовы рынка цифровых финансовых активов, а также стратегию создания национальных платформ цифровых валют, которые призваны стать новым фундаментом финансового взаимодействия между странами.

Ранее ЦБ сообщил о росте денежной базы в РФ за неделю на 75 млрд руб.