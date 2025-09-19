Альфа-Банк выпустил кредитную карту для бизнеса с премиальным сервисом

Альфа-Банк выпустил кредитную карту для предпринимателей с двумя тарифными планами Business One Credit, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что главной особенностью новой карты является предоставление комплекса дополнительных сервисов, среди которых проход в бизнес-залы аэропортов, трансфер, страховка и круглосуточный консьерж-сервис.

Перед подписанием договора клиент сам выбирает тариф, а комиссия за снятие наличных составит 6%.

Также в Альфа-Банке отметили, что в льготный период отсутствует минимальный платеж.

«Запуск кредитной карты с премиальным сервисом — это наш очередной шаг в поддержку малого бизнеса. Мы стремимся не просто предоставлять финансовые инструменты, но и создавать комфортные условия, доступные каждому предпринимателю: удобство, безопасность и индивидуальный подход», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.